Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analysen vor Bilanz 28.10.2025 12:58:00

Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das prognostizieren Experten für die Logitech-Bilanz.

Logitech wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 CHF je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,18 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 967,0 Millionen CHF im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,66 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,78 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätte eine Investition in Logitech von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten