WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

Bilanzausblick 27.01.2026 07:14:07

Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz.

Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 47 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,21 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) noch 8,02 USD je Aktie eingenommen.

49 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,45 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 56 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,92 USD im Vergleich zu 23,86 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich bei 199,60 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 164,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Meta-Aktie kaum bewegt: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen verzögert sich

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

26.01.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Meta Platforms Buy UBS AG
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 568,90 0,58% Meta Platforms (ex Facebook)

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

