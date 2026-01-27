Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor

Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 47 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,21 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) noch 8,02 USD je Aktie eingenommen.

49 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,45 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 56 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,92 USD im Vergleich zu 23,86 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich bei 199,60 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 164,50 Milliarden USD.

