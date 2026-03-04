Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Methanex präsentiert Quartalsergebnisse
Methanex lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Methanex die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,919 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Methanex ein EPS von 0,940 CAD je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 CAD, gegenüber 3,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 5,07 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methanex Corp.
|
04.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Ausblick: Methanex präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.02.26