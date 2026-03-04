Ausblick: Methanex präsentiert Quartalsergebnisse

Methanex lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Methanex die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,919 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Methanex ein EPS von 0,940 CAD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 CAD, gegenüber 3,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 5,07 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at