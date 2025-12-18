Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Performance im Blick
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,393 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 63,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 776,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,67 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 35,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Microchip Technology Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|54,78
|0,42%