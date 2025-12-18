NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,393 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 63,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 776,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,67 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 35,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at