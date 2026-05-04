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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Myriad Genetics legt Quartalsergebnis vor

Myriad Genetics äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Verlust von -0,068 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 202,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,035 USD je Aktie, gegenüber -3,950 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 864,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 824,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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