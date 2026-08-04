Ausblick: Nice Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nice Systems wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen, dass Nice Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 766,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 742,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,09 USD je Aktie, gegenüber 9,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at