Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor

Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,34 CAD je Aktie gegenüber 0,050 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,07 Milliarden CAD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nutrien (Ex Potash Agrium) 7,29 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,42 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,86 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 37,11 Milliarden CAD, gegenüber 35,58 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at