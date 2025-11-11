Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 68 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Düngerkonzern ergreife sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung seiner Finanzergebnisse, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten seien in den ersten neun Monaten um 5 Prozent und die Kapitalkosten um 10 Prozent reduziert worden. Zudem veräußere das Unternehmen nicht-strategische Vermögenswerte, wodurch Bruttoerlöse in Höhe von 900 Millionen US-Dollar erwartet werden./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 68,00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 58,94
Abst. Kursziel*:
15,37%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 58,94
Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
KGV*:
-
