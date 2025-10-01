Nutrien Aktie

49,79EUR 0,53EUR 1,08%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

<
01.10.2025 15:36:12

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien vor Zahlen zum dritten Quartal des Düngemittelkonzerns von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends bei Kalium dürften sich weitgehend wie erwartet entwickelt haben, schrieb Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer saisonalen Nachfrageschwäche nach einer starken Nachfrage im späten zweiten Quartal./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 09:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 09:10 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 65,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 58,71 		Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 58,68 		Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

