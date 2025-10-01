NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien vor Zahlen zum dritten Quartal des Düngemittelkonzerns von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends bei Kalium dürften sich weitgehend wie erwartet entwickelt haben, schrieb Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer saisonalen Nachfrageschwäche nach einer starken Nachfrage im späten zweiten Quartal./la/he



