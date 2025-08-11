Nutrien Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten für den Agrarsektor blieben trotz einer Schwäche der Nutzpflanzenpreise gut, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Das spreche für eine solide Nachfrage nach Düngemitteln./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 55,69
Abst. Kursziel*:
25,70%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 55,70
Abst. Kursziel aktuell:
25,67%
Analyst Name::
Andrew Wong
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
