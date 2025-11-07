Nutrien Aktie

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

07.11.2025 13:52:29

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 65 auf 60 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Düngemittelkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber, dass eine schwächere Agrarwirtschaft, erhöhte Preise und konjunkturelle Unsicherheit bis ins erste Halbjahr 2026 die Nachfrage bremsen werden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 60,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 55,59 		Abst. Kursziel*:
7,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 56,20 		Abst. Kursziel aktuell:
6,76%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

