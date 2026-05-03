Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Palantir legt Quartalsergebnis vor

Palantir wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,277 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 246,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,54 Milliarden USD – ein Plus von 74,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 883,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 7,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palantir 118,34 0,39% Palantir

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
07:27 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen