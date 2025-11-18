Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

Vor Bilanzvorlage 18.11.2025 07:03:06

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Palo Alto Networks-Bilanz.

Palo Alto Networks wird sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

47 Analysten schätzen, dass Palo Alto Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,891 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Palo Alto Networks im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 45 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,10 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 52 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 50 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Palo Alto steigert Gewinn deutlich im Q3: Palo Alto-Aktie fällt dennoch

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com


Aktien in diesem Artikel

Palo Alto Networks Inc 174,00 -0,88% Palo Alto Networks Inc

