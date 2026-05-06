PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: PDF Solutions präsentiert Quartalsergebnisse
PDF Solutions lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PDF Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,233 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PDF Solutions ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 59,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PDF Solutions einen Umsatz von 47,8 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 262,6 Millionen USD, gegenüber 219,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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