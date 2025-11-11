PVA TePla Aktie
Ausblick: PVA TePla legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PVA TePla präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,173 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PVA TePla noch 0,260 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 59,6 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,25 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 249,5 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 270,1 Millionen EUR waren.
