SDAX-Entwicklung 06.11.2025 17:59:24

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Mit dem SDAX ging es heute abwärts.

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0,94 Prozent schwächer bei 15 941,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 81,395 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,041 Prozent stärker bei 16 099,04 Punkten, nach 16 092,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16 166,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 937,68 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,77 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der SDAX bei 17 476,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 020,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der SDAX noch bei 13 155,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 14,79 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12,90 Prozent auf 30,10 EUR), SMA Solar (+ 5,09 Prozent auf 28,48 EUR), Südzucker (+ 1,11 Prozent auf 9,58 EUR), Formycon (+ 1,00 Prozent auf 20,20 EUR) und Schaeffler (+ 0,96 Prozent auf 6,84 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Siltronic (-7,32 Prozent auf 45,86 EUR), HAMBORNER REIT (-5,58 Prozent auf 4,83 EUR), Nagarro SE (-4,32 Prozent auf 44,28 EUR), STRATEC SE (-4,18 Prozent auf 20,65 EUR) und PVA TePla (-4,07 Prozent auf 24,02 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 328 781 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,449 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 EVOTEC Buy Warburg Research
Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
