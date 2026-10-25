Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse

Rambus äußert sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,789 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rambus 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 213,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 178,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 828,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 707,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at