Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse
Rambus äußert sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,789 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rambus 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 213,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 178,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 828,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 707,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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