Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 23 116,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,581 Prozent höher bei 23 330,04 Punkten in den Handel, nach 23 195,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 012,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 345,56 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 900,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 348,75 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 926,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,90 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,46 Prozent auf 4,28 USD), American Eagle Outfitters (+ 5,42 Prozent auf 26,84 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 5,22 Prozent auf 4,23 USD), Amtech Systems (+ 5,10 Prozent auf 11,54 USD) und Century Casinos (+ 4,58 Prozent auf 1,37 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-8,61 Prozent auf 14,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,88 Prozent auf 162,55 USD), Microvision (-7,09 Prozent auf 0,88 USD), Cerus (-6,88 Prozent auf 2,03 USD) und Donegal Group B (-6,12 Prozent auf 15,35 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 906 284 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,625 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,13 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at