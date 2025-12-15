NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,608 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 4,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,18 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 72,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at