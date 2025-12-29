NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 29.12.2020 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 19,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 515,996 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Depot. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Aktien wären am 26.12.2025 2 223,94 USD wert, da der Schlussstand 4,31 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 77,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Red Robin Gourmet Burgers bezifferte sich zuletzt auf 77,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at