WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

Investmentbeispiel 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 170,358 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 717,21 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 19.12.2025 auf 4,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,28 Prozent vermindert.

Am Markt war Red Robin Gourmet Burgers jüngst 75,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

