Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Investmentbeispiel
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 170,358 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 717,21 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 19.12.2025 auf 4,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,28 Prozent vermindert.
Am Markt war Red Robin Gourmet Burgers jüngst 75,87 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)