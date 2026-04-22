Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse

SAP SE stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll SAP SE 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,56 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SAP SE 9,01 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,18 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 30 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,34 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,80 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at