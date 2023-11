Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird sich am 02.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,931 USD je Aktie gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 83,74 Milliarden USD gegenüber 95,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 12,54 Prozent.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 354,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 381,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at