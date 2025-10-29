Novartis Aktie
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer
Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,10 Prozent tiefer bei 4 782,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,049 Prozent auf 4 784,80 Punkte an der Kurstafel, nach 4 787,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 802,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 777,95 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,217 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 4 609,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 515,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 427,75 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,22 Prozent zu. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 5,99 Prozent auf 17,43 GBP), Rio Tinto (+ 2,08 Prozent auf 55,20 GBP), BP (+ 1,53 Prozent auf 4,40 GBP), HSBC (+ 1,37 Prozent auf 10,65 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,29 Prozent auf 28,70 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3,89 Prozent auf 225,00 EUR), RELX (-2,03 Prozent auf 34,27 GBP), Deutsche Telekom (-1,93 Prozent auf 28,45 EUR), Novartis (-1,45 Prozent auf 97,44 CHF) und Nestlé (-1,07 Prozent auf 78,51 CHF).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der GSK-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 831 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,709 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
