AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursentwicklung
29.10.2025 12:27:11
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain
Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent fester bei 4 797,26 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,049 Prozent schwächer bei 4 784,80 Punkten, nach 4 787,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 777,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 797,87 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,096 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 609,71 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 29.07.2025, einen Wert von 4 515,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 427,75 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,57 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 2,23 Prozent auf 55,28 GBP), GSK (+ 1,89 Prozent auf 16,75 GBP), AstraZeneca (+ 1,48) Prozent auf 125,90 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,25 Prozent auf 28,69 GBP) und BP (+ 1,18 Prozent auf 4,39 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,35 Prozent auf 228,60 EUR), Novartis (-1,00 Prozent auf 97,88 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,77 Prozent auf 544,40 EUR), Allianz (-0,73 Prozent auf 354,80 EUR) und RELX (-0,71 Prozent auf 34,73 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 116 571 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 351,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,53 erwartet. Mit 7,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
