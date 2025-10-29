Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shell (ex Royal Dutch Shell) lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,826 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 GBP je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 68,21 Milliarden USD für Shell (ex Royal Dutch Shell), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 54,68 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,00 GBP vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,57 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 214,24 Milliarden GBP waren.

