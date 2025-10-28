Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Lukrativer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 8,94 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 119,142 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 28,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 694,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 216,94 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 163,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei (Dow Jones)
|
30.10.25
|Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times)
|
30.10.25
|Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times)
|
29.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|32,49
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.