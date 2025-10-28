Shell Aktie

Lukrativer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg? 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 8,94 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 119,142 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 28,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 694,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 216,94 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 163,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06:39 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Shell Kaufen DZ BANK
30.10.25 Shell Buy UBS AG
30.10.25 Shell Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
