Shell Aktie

32,40EUR -0,04EUR -0,11%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 13:15:01

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" belassen. Seit den optimistischen Vorab-Aussagen des Ölkonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen sowie der angehobenen Prognose seien die Konsensschätzungen für den Nettogewinn um elf Prozent gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Seine eigenen Prognosen lägen noch knapp darüber. Der Experte rechnet mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht der Briten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28,25 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen

13:15 Shell Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Shell Buy UBS AG
07.10.25 Shell Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 32,28 -0,48% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Aktuelle Aktienanalysen

13:29 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
13:23 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:15 Shell Outperform RBC Capital Markets
13:14 Symrise Buy UBS AG
12:56 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:41 Apple Outperform Bernstein Research
10:56 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
10:54 Iberdrola Buy UBS AG
10:54 BNP Paribas Neutral UBS AG
10:49 Danone Buy UBS AG
10:48 Ströer Buy UBS AG
10:47 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10:47 Air Liquide Buy UBS AG
10:46 Befesa Buy UBS AG
10:44 Siltronic Neutral UBS AG
10:33 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
10:32 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:13 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:13 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:12 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:09 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
10:07 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:04 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
10:03 Palfinger buy Deutsche Bank AG
10:02 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
10:02 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:55 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:54 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:44 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:33 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
09:24 Deutsche Börse Hold Warburg Research
09:24 Symrise Buy Warburg Research
09:21 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
09:14 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:00 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:38 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:32 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08:32 RTL Hold Deutsche Bank AG
08:31 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
08:29 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
08:17 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08:07 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen