Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Schlussendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 4 783,24 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der STOXX 50 0,049 Prozent schwächer bei 4 784,80 Punkten, nach 4 787,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 777,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 802,46 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,196 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 609,71 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2025, den Wert von 4 515,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 427,75 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 10,24 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 6,57 Prozent auf 17,52 GBP), Rio Tinto (+ 2,55 Prozent auf 55,46 GBP), HSBC (+ 2,21 Prozent auf 10,73 GBP), BP (+ 1,81 Prozent auf 4,42 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,50 Prozent auf 28,76 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-4,19 Prozent auf 224,30 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 28,14 EUR), RELX (-2,92 Prozent auf 33,96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,01 Prozent auf 94,68 GBP) und Diageo (-1,24 Prozent auf 17,56 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 18 899 392 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 351,709 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at