Ausblick: Silgan legt Quartalsergebnis vor

Silgan wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,743 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Silgan 0,630 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,97 Prozent auf 1,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,75 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at