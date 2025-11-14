Silgan Holdings Aktie

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

Rentable Silgan-Anlage? 14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Silgan-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 35,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 283,809 Silgan-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 38,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 923,80 USD wert. Mit einer Performance von +9,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Silgan wurde am Markt mit 4,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

