NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silgan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Silgan-Investment verdienen können.

Das Silgan-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Silgan-Anteile 26,22 USD wert. Bei einem Silgan-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,814 Silgan-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 38,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,72 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at