Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: Synopsys gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Synopsys wird am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Synopsys 7,14 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Synopsys 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,25 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Synopsys 1,63 Milliarden USD umsetzen können.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,83 USD, gegenüber 14,51 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 7,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|398,95
|-0,06%
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.