Lohnende Synopsys-Anlage? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Synopsys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 234,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,270 Synopsys-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Synopsys-Papiers auf 465,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 989,37 USD wert. Mit einer Performance von +98,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Synopsys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

