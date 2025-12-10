Synopsys Aktie
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Synopsys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 234,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,270 Synopsys-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Synopsys-Papiers auf 465,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 989,37 USD wert. Mit einer Performance von +98,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Synopsys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
