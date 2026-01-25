TECMO KOEI HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0RLRP / ISIN: JP3283460008
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: TECMO KOEI legt Quartalsergebnis vor
TECMO KOEI lädt am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 38,57 JPY. Im Vorjahresquartal waren 29,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,10 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 50,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TECMO KOEI einen Umsatz von 17,37 Milliarden JPY eingefahren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 102,67 JPY je Aktie, gegenüber 119,14 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 88,34 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 83,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD
|
07:01
|Ausblick: TECMO KOEI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: TECMO KOEI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: TECMO KOEI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: TECMO KOEI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD
|9,35
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.