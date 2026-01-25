Ausblick: TECMO KOEI legt Quartalsergebnis vor

TECMO KOEI lädt am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 38,57 JPY. Im Vorjahresquartal waren 29,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,10 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 50,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TECMO KOEI einen Umsatz von 17,37 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 102,67 JPY je Aktie, gegenüber 119,14 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 88,34 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 83,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at