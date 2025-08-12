TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Bilanz im Blick 12.08.2025 12:45:00

Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Der Reisekonzern TUI wird am Mittwoch die Bücher zum vergangenen Quartal öffnen. Das erwarten Experten von der Bilanz.

TUI wird am 13.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,142 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,19 Milliarden EUR gegenüber 5,79 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 EUR im Vergleich zu 1,00 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 24,61 Milliarden EUR, gegenüber 23,17 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

