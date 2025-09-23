TUI Aktie

8,15EUR 0,21EUR 2,70%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 09:19:38

TUI Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung von Jet2 gut ankommen./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,94 € 		Abst. Kursziel*:
-0,53%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten

Analysen zu TUI AGmehr Analysen

10:32 TUI Neutral UBS AG
09:21 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:19 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:18 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.08.25 TUI Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 8,17 3,02% TUI AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:32 TUI Neutral UBS AG
10:29 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 KRONES Buy Warburg Research
10:07 Aroundtown Buy Warburg Research
09:52 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:19 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:18 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:04 NORMA Group Buy Warburg Research
08:35 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08:34 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 Roche Buy UBS AG
07:49 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Beiersdorf Sell UBS AG
07:28 NVIDIA Buy UBS AG
07:27 TotalEnergies Buy UBS AG
07:10 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:59 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:49 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:44 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
22.09.25 Novartis Neutral UBS AG
22.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Tesla Sell UBS AG
22.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
22.09.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
22.09.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
22.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.09.25 Ströer Equal Weight Barclays Capital
22.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
22.09.25 1&1 Halten DZ BANK
22.09.25 KRONES Kaufen DZ BANK
22.09.25 BASF Kaufen DZ BANK
22.09.25 Sartorius vz. Halten DZ BANK
22.09.25 Porsche Verkaufen DZ BANK
22.09.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen