TUI Aktie
|8,15EUR
|0,21EUR
|2,70%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
23.09.2025 09:19:38
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung von Jet2 gut ankommen./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,53%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
10:05
|ROUNDUP: Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaison startet positiv (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:04
|Tui auf Kurs für Jahresziele - positiver Start des Winterprogramms (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TUI AG: Buchungsupdate (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update (EQS Group)
|
22.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.09.25
|Cyberangriffe auf Flughäfen belasten Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. (Dow Jones)
Analysen zu TUI AGmehr Analysen
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|8,17
|3,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:29
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:07
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|08:35
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|07:49
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)