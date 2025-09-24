FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard attestierte dem Tourismuskonzern am Dienstag ein solides Geschäftsupdate./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET



