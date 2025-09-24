TUI Aktie
|8,03EUR
|-0,09EUR
|-1,13%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
24.09.2025 09:05:32
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard attestierte dem Tourismuskonzern am Dienstag ein solides Geschäftsupdate./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,14 €
|
Abst. Kursziel*:
35,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,02%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AGmehr Analysen
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|8,03
|-1,13%
