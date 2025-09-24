TUI Aktie

8,03EUR -0,09EUR -1,13%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

24.09.2025 09:05:32

TUI Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard attestierte dem Tourismuskonzern am Dienstag ein solides Geschäftsupdate./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Buy
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,14 € 		Abst. Kursziel*:
35,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,02%
Analyst Name::
Andre Juillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

Analysen zu TUI AG

09:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
07:37 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.25 TUI Neutral UBS AG
23.09.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

TUI AG 8,03 -1,13% TUI AG

