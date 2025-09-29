TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui anlässlich der Übertragung von zwei Kreuzfahrtschiff-Bauslots an Tui Cruises auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Cristian Nedelcu zieht in einer am Montag vorliegenden Studie gemischte Rückschlüsse der Neuigkeiten. Positiv wirke die Entscheidung auf den kurzfristigen Free Cashflow und vielleicht auch auf die Dividendenstrategie, für die er im Dezember mit einer Entscheidung rechnet. Die Stärkung der Marke Tui Cruises mache es allerdings weniger wahrscheinlich, dass für die britische Kreuzfahrttochter Marella ein potenzieller Partner gesucht wird./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
7,85 €
Abst. Kursziel*:
14,68%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
7,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
13,87%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
|13:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
