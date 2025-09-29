TUI Aktie

7,90EUR 0,06EUR 0,71%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
29.09.2025 13:35:20

TUI Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui anlässlich der Übertragung von zwei Kreuzfahrtschiff-Bauslots an Tui Cruises auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Cristian Nedelcu zieht in einer am Montag vorliegenden Studie gemischte Rückschlüsse der Neuigkeiten. Positiv wirke die Entscheidung auf den kurzfristigen Free Cashflow und vielleicht auch auf die Dividendenstrategie, für die er im Dezember mit einer Entscheidung rechnet. Die Stärkung der Marke Tui Cruises mache es allerdings weniger wahrscheinlich, dass für die britische Kreuzfahrttochter Marella ein potenzieller Partner gesucht wird./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,85 € 		Abst. Kursziel*:
14,68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,87%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:35 TUI Neutral UBS AG
24.09.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.25 TUI Neutral UBS AG
23.09.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 7,90 0,64% TUI AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

