TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,25 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,14 €
|
Abst. Kursziel*:
50,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,34%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
