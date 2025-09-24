LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih



