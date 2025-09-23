TUI Aktie
|8,11EUR
|0,18EUR
|2,27%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,94 €
|
Abst. Kursziel*:
13,32%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.at)
|
10:05
|ROUNDUP: Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaison startet positiv (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:04
|Tui auf Kurs für Jahresziele - positiver Start des Winterprogramms (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TUI AG: Buchungsupdate (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update (EQS Group)
|
22.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)