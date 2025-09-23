TUI Aktie

8,11EUR 0,18EUR 2,27%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

23.09.2025 10:32:52

TUI Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,94 € 		Abst. Kursziel*:
13,32%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

