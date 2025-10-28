Verizon Aktie

Verizon

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Verizon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verizon wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Verizon noch 0,780 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 34,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 138,46 Milliarden USD, gegenüber 134,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

