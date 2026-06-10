Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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10.06.2026 09:24:00

Ausprobiert: Klappmaus Logitech Mobi Fold

Sehr kompakt geklappt, offen fast so groß wie eine herkömmliche Maus – Logitechs neue Maus für unterwegs hat nur eine große Schwäche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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