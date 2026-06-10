Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
10.06.2026 09:24:00
Ausprobiert: Klappmaus Logitech Mobi Fold
Sehr kompakt geklappt, offen fast so groß wie eine herkömmliche Maus – Logitechs neue Maus für unterwegs hat nur eine große Schwäche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
17:59
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|SMI-Handel aktuell: SMI stärker (finanzen.at)
|
12:26