Autobereich erholt sich: Infineon-Aktie klettert

Sie notieren zeitweise mit einem Plus via XETRA von 1,95 Prozent bei 34,72 Euro. Anders als der DAX fingen sie mit der Erholung schon am Donnerstag im späten Handel an.

Analyst Johannes Schaller von der Deutschen Bank wies in einem Kommentar auf eine verbesserte Dynamik auf dem Markt für Halbleiterchips für die Autoindustrie hin. Er hob sein Infineon-Kursziel auf 42 Euro - auf XETRA kosten sie noch weniger als 35 Euro.

Der Experte hob auch sein Kursziel für STMicro (STMicroelectronics) auf 30 Euro. Die Aktien gewannen in Paris zuletzt gut 2 Prozent auf fast 25,50 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)