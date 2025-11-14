Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|
14.11.2025 12:09:00
Autodesk 3ds Max: Präparierte JPG-Datei kann Schadcode auf Systeme schieben
Die 3D-Modellierungssoftware 3ds Max von Autodesk ist attackierbar. Ein Sicherheitsupdate schließt Schwachstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
