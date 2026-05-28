Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|
29.05.2026 01:17:31
Autodesk (ADSK) Q1 2027 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.May 28, 2026Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
29.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Autodesk Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|197,88
|-4,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.