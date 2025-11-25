Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|
25.11.2025 22:26:38
Autodesk Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Autodesk, Inc. (ADSK) on Tuesday reported third-quarter net income of $343 million or $1.60 per share, compared to $275 million or $1.27 per share last year.
Total revenues for the quarter were $1.85 billion, compared to $1.57 billion last year.
Looking forward to fourth quarter, the company expects revenues of $1.901 billion to $1.917 billion, earnings per share of $1.40 - $1.57 and adjusted earnings per share of $2.59 - $2.67.
For the full year 2026, the company expects revenues of $7.150 - $7.165 billion, earnings per share of $5.16- $5.33 and adjusted earnings of $10.18 - $10.25 per share.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Autodesk Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|268,20
|4,66%