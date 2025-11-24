Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
24.11.2025 13:35:00
Autonome Autos: Waymo darf in Kalifornien in viel größerem Gebiet testen
Jede Woche befördert Waymo mit autonomen Taxis hunderttausende Menschen. Nun erlaubt Kalifornien Tests mit den Fahrzeugen rund um San Francisco und Los Angeles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
