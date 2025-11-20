Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Anlage im Blick
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Alphabet C (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 177,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,639 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 652,23 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 19.11.2025 auf 292,99 USD belief. Mit einer Performance von +65,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 3,44 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
