Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
21.11.2025 23:32:38
Judge shows reluctance to break up Google ads business in US monopoly case
Judge Leonie Brinkema said a 'dramatic' forced sale may not be 'easily enforceable'
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Judge shows reluctance to break up Google ads business in US monopoly case (Financial Times)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
21.11.25
|WDH: 'Schatten-IT': Viele Fachkräfte nutzen KI ohne Erlaubnis (dpa-AFX)
|
21.11.25
|'Schatten-IT': Viele Fachkräfte nutzen KI ohne Erlaubnis (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Alphabet-Aktie mit Aufschlägen: KI-Offensive bei Google - Gemini 3 soll Suchmaschine intelligenter machen (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 500,00
|0,54%
|Alphabet A (ex Google)
|261,30
|3,40%
|Alphabet C (ex Google)
|261,70
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.